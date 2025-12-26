Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Deportes Concepción anunció a campeón de la Libertadores con Flamengo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El brasileño Cesar Dutra llega a Chile desde el club Boavista de Portugal.

Deportes Concepción anunció a campeón de la Libertadores con Flamengo
Deportes Concepción anunció un principio de acuerdo con el arquero brasileño Cesar Dutra, quien fue parte del plantel de Flamengo que obtuvo la Copa Libertadores en 2019. Dutra llega a Chile proveniente del club Boavista de la Primera División de Portugal.

El portero mide 1,94 metros y tiene 33 años. En su carrera destaca su paso por el "Mengao" y equipos como Ponte Preta y Ferroviária. Además de sus procesos con la selección sub 20 de Brasil.

El brasileño se sumará al plantel del “León de Collao” tras haber superado los exámenes médicos.

