Cierra el Teatro Centenario de La Serena: Manuel García y Fernando Ubiergo entre los afectados

"Con el corazón lleno de gratitud, compartimos que el Teatro Centenario cierra este ciclo al tener que devolver el espacio a sus propietarios tras un proceso judicial que nos mantuvo en incertidumbre", anunció el recinto cultural de La Serena.

En un comunicado, la actual administración de local de calle Gregorio Cordovez 391 de la histórica ciudad relata que "en el transcurso de este juicio, la sentencia inicial fue modificada, generando un escenario de profunda incertidumbre para el proyecto".

Asi, "esta semana se nos confirmó de manera definitiva que debemos hacer entrega del inmueble a sus propietarios a fines del mes de diciembre", agregó el actual equipo del teatro, en referencia al Arzobispado de La Serena, dueño de la propiedad.

"Sabemos que la futura administración estará a cargo de Rogelio Carvajal, fundador de Rent Light, empresa con más de una década a cargo del escenario más importante de la región, como es La Pampilla. Eso nos deja tranquilos, porque entrega garantías de que el edificio no será destinado a retail u otros usos ajenos a su vocación cultural", comentó el actual administrador, Sebastián Bravo, a Diario El Día.

Finalmente, se enfatizó que "los shows programados para 2026 serán todos cancelados", por lo que los asistentes ya con entradas compradas deberán solicitar la respectiva devolución a través del mismo sistema de compra utilizado.

Entre los eventos afectados se cuentan conciertos de Manuel García (4 de enero), Fernando Ubiergo (9 de enero) y Tata Barahona (24 de enero).