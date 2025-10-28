Con orquesta y coro: banda italiana Rhapsody se reúne en Chile

Una reunión en Chile tendrán los miembros más icónicos del grupo italiano de power metal sinfónico Rhapsody, el cantante Fabio Lione y el guitarrista y compositor Luca Turilli, quienes estarán acompañados músicos que han sido parte de las varias encarnaciones de la banda desde su debut en 1997, con el disco "Legendary Tales".

Además de Dominique Leurquin (guitarra), Patrice Guers (bajo) y Alex Holzwarth (batería), Rhapsody tendrá una orquesta y un coro sobre el escenario del Teatro Caupolicán.

El show se realizará el 12 de junio de 2026 y tendrá entradas a la venta a través de Puntoticket desde el 30 de octubre, con valores desde 45.000 pesos, más cargos por servicio.