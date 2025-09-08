David Garrett confirma show en Chile: Fecha y venta de entradas

El violinista alemán David Garrett anunció su regreso a Santiago como parte de su gira "Millennium Symphony", que lo llevará por seis países de Latinoamérica.

El tour incluye reversiones orquestales de canciones populares de las últimas dos décadas, además de piezas de su repertorio clásico y crossover. En su más reciente disco, Garrett reinterpretó temas de artistas como Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd y David Guetta, consolidando el concepto que él mismo define como su "evolución crossover".

A lo largo de su trayectoria, el músico ha editado 17 álbumes y alcanzado posiciones destacadas en listas de Europa y Estados Unidos. Su carrera lo ha llevado tanto a escenarios de música clásica como a estadios masivos, sumando millones de ventas y reproducciones.

El proyecto "Millennium Symphony" busca acercar la música sinfónica a nuevas audiencias, integrando arreglos de cuerdas, metales y percusión a canciones reconocidas del pop internacional.

Venta de entradas

Las entradas están disponibles desde este lunes 8 de septiembre a través de Puntoticket y los valores son:

Platea VIP: $105.000 (preventa) / $115.000 (general)

Platea Golden: $95.000 / $105.000

Palco 1er piso frontal: $85.000 / $90.000

Palco 2do piso frontal: $60.000 / $65.000

Galería: $35.000 / $37.000

La show será el próximo 26 de noviembre en el Teatro Municipal de Santiago.