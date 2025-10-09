Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago28.7°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

De Paloma Salas a Mon Laferte: los horarios de Ruidosa Fest

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Este fin de semana se realiza el "festival feminista, latinoamericano e intergeneracional".

De Paloma Salas a Mon Laferte: los horarios de Ruidosa Fest
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El festival Ruidosa Fest tendrá este fin de semana su versión 2025 en Santiago, con el Parque O'Higgins como escenario de las diversas actividades -conciertos, stand up y hasta charlas- con foco en la industria femenina del entretenimiento.

Los shows comenzarán al mediodía del sábado 11 de octubre, con Nekki, seguida por Laia y luego Catalina y la Bordonas de Oro. La primera jornada de Ruidosa tiene como cabezas de cartel a Myriam Hernández y DJ Polach.

El domingo 12 de octubre, en tanto, parte con Javiera Electra -también a las 12:00 horas-, seguida por Daniela Millalleo y Otra Otra; cerrando con Paloma Salas, la organizadora, Francisca Valenzuela; y Mon Laferte.

Autodefinido como un "festival feminista, latinoamericano e intergeneracional", Ruidosa tiene entradas a la venta a través de Puntoticket.

Imagen foto_00000002

Imagen foto_00000003

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada