De Paloma Salas a Mon Laferte: los horarios de Ruidosa Fest

El festival Ruidosa Fest tendrá este fin de semana su versión 2025 en Santiago, con el Parque O'Higgins como escenario de las diversas actividades -conciertos, stand up y hasta charlas- con foco en la industria femenina del entretenimiento.

Los shows comenzarán al mediodía del sábado 11 de octubre, con Nekki, seguida por Laia y luego Catalina y la Bordonas de Oro. La primera jornada de Ruidosa tiene como cabezas de cartel a Myriam Hernández y DJ Polach.

El domingo 12 de octubre, en tanto, parte con Javiera Electra -también a las 12:00 horas-, seguida por Daniela Millalleo y Otra Otra; cerrando con Paloma Salas, la organizadora, Francisca Valenzuela; y Mon Laferte.

Autodefinido como un "festival feminista, latinoamericano e intergeneracional", Ruidosa tiene entradas a la venta a través de Puntoticket.