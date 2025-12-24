Barrio Yungay: Locatarios fueron baleados al frustrar robo en su almacén

Un grupo de delincuentes disparó contra dos trabajadores que lograron frustrar el robo de su almacén, ubicado en el Barrio Yungay, en la comuna de Santiago.

Mientras cerraban el local, cinco encapuchados descendieron de un auto y una motocicleta, quienes "intimidaron a las víctimas y les solicitaron el dinero de la recaudación", indicó el comisario Sergei Fernández, de la Brigada Investigadora de Robos Oriente de la PDI.

"A raíz de esto, el propietario y uno de los trabajadores frustran el delito, comenzando un forcejeo con estos sujetos, quienes propinaron un disparo al propietario y a uno de los trabajadores por la espalda", precisó el detective.

Ambos heridos se encuentran fuera de riesgo vital, y apuntaron que el almacén ha sido objeto de robos en el pasado, pero no con este nivel de violencia.

En tanto, al no lograr su cometido, los asaltantes se dieron a la fuga en dirección desconocida.