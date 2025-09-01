"Entre asados y machas": Ricardo Arjona regresa a Chile y Argentina
El guatemalteco ya confirmó shows el 1 y 2 de mayo de 2026 en Buenos Aires.
El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona publicó un video en sus redes sociales en que deja claro que volverá a presentarse en Chile y Argentina, para pocas horas después confirmarse en Buenos Aires al menos dos shows durante 2026.
"El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no...", señala el posteo del cantante.
"Entre asados y machas, y la guerra oficial de quien hace el mejor vino, yo solo me hago el boludo, digo salud, y dejo mi respuesta a la deriva. Porque entre un malbec (que Dios lo bendiga) y un Carmenere (que Dios lo bendiga también) lo mejor es no decir nada, solo salud. Salud por la dicha de volver.... Siempre volver", agrega, en clara alusión a Argentina, con asados y vinos malbec; y Chile, con machas y la cepa carmenere.
Luego, desde Buenos Aires se confirmó que el intérprete de "Mujeres" estará los días 1 y 2 de mayo de 2026 en el Movistar Arena de la capital trasandina; mientras que en Chile está por confirmarse la(s) fecha(s) de sus presentaciones, tras "despedirse" de la música en 2023, con dos conciertos en el Estadio Bicentenario de La Florida.
