Española Judeline debutará en Chile antes de Lollapalooza 2026

La cantante española de indie pop Judeline, quien se presentará en Lollapalooza 2026, pero su debut en Chile será antes, pues se presentará el 4 de noviembre en el Teatro Coliseo, presentando en extenso su álbum debut, "Bodhiria".

En 2024, la hispana teloneó a J Balvin durante su gira por estadios europeos, y además de Lolla en América Latina, considera presentaciones en los festivales Coachella, Primavera Sound Barcelona y We Love Green, entre otros.

El show tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, con valores entre 34.500 y 43.700 pesos.