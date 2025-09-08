Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo
Española Judeline debutará en Chile antes de Lollapalooza 2026
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
La cantante española de indie pop Judeline, quien se presentará en Lollapalooza 2026, pero su debut en Chile será antes, pues se presentará el 4 de noviembre en el Teatro Coliseo, presentando en extenso su álbum debut, "Bodhiria".
En 2024, la hispana teloneó a J Balvin durante su gira por estadios europeos, y además de Lolla en América Latina, considera presentaciones en los festivales Coachella, Primavera Sound Barcelona y We Love Green, entre otros.
El show tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, con valores entre 34.500 y 43.700 pesos.
Ver esta publicación en Instagram