Española Judeline debutará en Chile antes de Lollapalooza 2026

Autor: Cooperativa.cl
La cantante española de indie pop Judeline, quien se presentará en Lollapalooza 2026, pero su debut en Chile será antes, pues se presentará el 4 de noviembre en el Teatro Coliseo, presentando en extenso su álbum debut, "Bodhiria".

En 2024, la hispana teloneó a J Balvin durante su gira por estadios europeos, y además de Lolla en América Latina, considera presentaciones en los festivales Coachella, Primavera Sound Barcelona y We Love Green, entre otros.

El show tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, con valores entre 34.500 y 43.700 pesos.

