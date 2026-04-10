Fans de BTS alertan por "falta de claridad" en la venta de entradas para sus shows en Chile

Este viernes comenzó la venta general de entradas para los conciertos de BTS en Chile, programados para el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional.

En medio de la alta expectativa por la tercera visita del grupo surcoreano al país -en el marco de su ambiciosa gira "Arirang World Tour"- la venta incluyó una etapa de preventa, cuyos tickets se agotaron en pocas horas debido a la alta demanda.

Ya en la venta general, gran parte de los sectores se agotaron rápidamente durante las primeras horas, a excepción de cancha, lo que ha generado inquietud entre fans ante la "falta de claridad" en torno a la cantidad total de entradas disponibles y su distribución.

Fans de BTS expresan preocupación por proceso de venta de entradas

En este contexto, y tras diversos reclamos en redes sociales, distintas páginas de fans han manifestado su preocupación por el proceso de venta de entradas, apuntando principalmente a la falta de información disponible para el público.

A través de sus plataformas, algunas comunidades advirtieron que "la ticketera y la productora no han entregado datos claros sobre el aforo ni la cantidad de entradas disponibles", en medio de la continua liberación de tickets en el mencionado sector.

Una de ellas fue BTS Daily Chile, desde donde señalaron que "existe una falta de información en la venta de entradas", lo que ha generado inquietud en el fandom ante una posible afectación a la experiencia del público.

En conversación con Cooperativa, desde la fanbase explicaron que "a diferencia de otros países, en Chile no existe información clara sobre la cantidad total de entradas disponibles ni su distribución por sector, especialmente en cancha", agregando que "esta falta de transparencia genera preocupación".

"Como fanbase, no queremos que se repitan situaciones ocurridas en otros conciertos, donde la sobreventa o la falta de control afectó la experiencia y seguridad del público", indicaron, junto con recalcar que "consideramos fundamental que se entregue información clara y verificable para resguardar a todos los asistentes".

Los conciertos contemplan tres fechas en el Estadio Nacional, con una puesta en escena en formato 360° y una alta capacidad de público, con una asistencia proyectada cercana a las 200 mil personas en total.