Iron Maiden anuncia segundo show en el Estadio Nacional: Fecha y venta de entradas

El grupo Iron Maiden confirmó un segundo concierto en el Estadio Nacional de Santiago para 2026.

Los británicos volverán al país de la mano de su gira "Run for your lives", la cual celebra el aniversario 50 del grupo.

Originalmente anunciaron una presentación para el 31 de octubre del próximo año, pero ante su nivel de convocatoria en Chile decidieron sumar un nuevo show para el 1 de noviembre.

Las entradas para este nuevo concierto de Iron Maiden en Chile se pondrán a la venta a las 11.00 horas de este sábado 20 de diciembre.