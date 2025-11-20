Isabel Pantoja regresa a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas
La emblemática cantante vendrá a celebrar sus 50 años de carrera.
La cantante Isabel Pantoja anunció su retorno a Chile para celebrar sus 50 años de trayectoria artística.
La española, voz de canciones como "Se me enamora el alma" o "Así fue", retornará al país a cuatro años de sus últimos shows y a casi una década de haber recibido la Gaviota de Platino en el Festival de Viña del Mar.
"Chile, mi corazón está lleno de alegría por volver a encontrarme con ustedes. Celebrar 50 años de música a su lado es el mejor regalo que puedo tener. Prepárense para una noche inolvidable, donde cantaremos y reviviremos juntos todas las emociones de mi carrera", señaló la artista.
El show de Isabel Pantoja en Chile se realizará el 29 de abril de 2026 en el Movistar Arena.
Las entradas se pondrán a la venta en Puntoticket este martes 25 de noviembre.
