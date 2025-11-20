Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Isabel Pantoja regresa a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La emblemática cantante vendrá a celebrar sus 50 años de carrera.

La cantante Isabel Pantoja anunció su retorno a Chile para celebrar sus 50 años de trayectoria artística.

La española, voz de canciones como "Se me enamora el alma" o "Así fue", retornará al país a cuatro años de sus últimos shows y a casi una década de haber recibido la Gaviota de Platino en el Festival de Viña del Mar.

"Chile, mi corazón está lleno de alegría por volver a encontrarme con ustedes. Celebrar 50 años de música a su lado es el mejor regalo que puedo tener. Prepárense para una noche inolvidable, donde cantaremos y reviviremos juntos todas las emociones de mi carrera", señaló la artista.

¿Dónde y cuándo es?

El show de Isabel Pantoja en Chile se realizará el 29 de abril de 2026 en el Movistar Arena.

Las entradas se pondrán a la venta en Puntoticket este martes 25 de noviembre.

