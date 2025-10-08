Kevin Johansen anuncia shows en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

La dupla que forman Kevin Johansen y el Feng Shui Project presentará en Chile su disco "Quiero Mejor", en primero en cinco años, con cuatro conciertos, en Santiago, Viña del Mar y Frutillar.

Los shows se realizarán los días 2 y 3 de diciembre en el Teatro Nescafé de la capital, 5 de diciembre en el Teatro Municipal de la Ciudad Jardín y 6 de diciembre en el Teatro del Lago, en el sur del país.

"Una buena canción sabe esperar, como pescador, y como cancionista, busco esa paciencia. Igual, existen infinitas formas, pero hay tres maneras básicas de escribir canciones: bien, mal o como Charly García. Yo sigo trabajando en la tercera...", comenta el cantautor argentino.

Las entradas, a la venta en Ticketplus, tienen valores desde 23.000 pesos en Viña y desde 49.450 pesos en Frutillar; y en Ticketmaster, desde 29.900 pesos para los conciertos en Santiago.