Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Iván Román apareció en Top 10 mundial de defensas centrales sub 20

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un estudio destacó al zaguero de La Roja.

Iván Román apareció en Top 10 mundial de defensas centrales sub 20
 @ivanroman_3
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En el paso del calendario al 2026, el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) incluyó a Iván Román en el top 10 de los mejores defensores centrales sub 20 del mundo en el último año, aunque con una especial restricción.

El seleccionado nacional figuró en un listado que comprendió todos los torneos fuera de las cinco grandes ligas europeas (Premier League, liga española, Serie A, Bundesliga y Ligue 1).

Román, jugador de Atlético Mineiro, apareció en el séptimo escaño con un puntaje de 71.5, igualado con el neerlandés Dies Janse, del club Groningen de la Eredivisie.

El formado en Palestino además fue el único latinoamericano del top, que puso al danés Noah Markmann (FC Nordsjaelland) en la cima con un 76.6 de puntaje.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada