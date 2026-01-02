Iván Román apareció en Top 10 mundial de defensas centrales sub 20

En el paso del calendario al 2026, el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) incluyó a Iván Román en el top 10 de los mejores defensores centrales sub 20 del mundo en el último año, aunque con una especial restricción.

El seleccionado nacional figuró en un listado que comprendió todos los torneos fuera de las cinco grandes ligas europeas (Premier League, liga española, Serie A, Bundesliga y Ligue 1).

Román, jugador de Atlético Mineiro, apareció en el séptimo escaño con un puntaje de 71.5, igualado con el neerlandés Dies Janse, del club Groningen de la Eredivisie.

El formado en Palestino además fue el único latinoamericano del top, que puso al danés Noah Markmann (FC Nordsjaelland) en la cima con un 76.6 de puntaje.