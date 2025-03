Lady Gaga anuncia su gira "The Mayhem Ball": ¿Llegará a Chile?

La cantante Lady Gaga anunció este miércoles que se irá de gira mundial con "The Mayhem Ball".

A través de sus redes sociales, la artista escribió: "No planeaba ir de gira este año después de mis shows en Singapur, pero la increíble respuesta al nuevo álbum me inspiró a mantener las cosas en marcha".

"Este espectáculo está diseñado para ser el tipo de experiencia teatral y electrizante que da vida a MAYHEM exactamente como yo lo imagino. El MAYHEM Ball Tour está llegando oficialmente hacia ti. Nos vemos pronto, monstruos", añadió la voz de "Bad Romance".

¿Lady Gaga visitará Chile?

Por ahora, la gira de la cantautora contempla presentaciones en Estados Unidos, Canadá y Europa, fijando su inicio para el 16 de julio en Las Vegas.

En tanto, a ls 32 conciertos se podrían añadir fechas en Asia y Sudamérica, aunque aún se desconocen más detalles.

Cabe mencionar que la primera y única visita de Gaga a Chile ocurrió en noviembre del 2012, ocasión en la que repletó el Estadio Nacional en el marco de su gira The Born This Way Ball".