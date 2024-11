Linkin Park anuncia su regreso a Chile para 2025: Fecha confirmada

El grupo Linkin Park anunció que se embarcará en una extensa gira mundial durante 2025, la cual tiene a Chile contemplado dentro de sus paradas.

La banda encabezada por Mike Shinoda confirmó los detalles de su "From Zero World Tour", un espectáculo con el que pretenden promocionar su nuevo álbum "From Zero" (que se estrena este 15 de noviembre) y presentar su nueva formación con Emily Armstrong en la voz.

El recorrido iniciará en enero con tres conciertos en México, para luego actuar en Japón e Indonesia. En abril, y durante buena parte del año, seguirán por Estados Unidos y Europa para culminar el 2025 con varios shows en Sudamérica.

Linkin Park en Chile en 2025

De acuerdo a las fechas de su "From Zero World Tour", Linkin Park agendó su presentación en Chile para el 5 de noviembre de 2025 en un recinto por confirmar.

El detalle de la venta de entradas tampoco ha sido anunciado de manera oficial.