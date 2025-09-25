Síguenos:
Música | Shows en vivo

Linkin Park confirmó dos teloneros para su show en el Nacional

Los artistas, uno internacional y otro chileno, estarán en el escenario de Ñuñoa el 2 de noviembre.

Linkin Park confirmó dos teloneros para su show en el Nacional
La estadounidense Poppy y los chilenos Tenemos Explosivos fueron anunciados como shows soporte del concierto que Linkin Park dará el 2 de noviembre en el Estadio Nacional, en el marco de su gira de retorno a los escenarios y con su nueva voz, Emily Armstrong.

El regreso de Linkin Park -tras la muerte de Chester Bennington en 2017- contempla en vivo a los miembros originales Mike Shinoda (guitarra, voz y programación), Joe Hahn (teclados, samples y coros) y Dave Farrell (bajo).

Para Poppy será su segunda vez en Chile, tras participar en 2024 del Knotfest, y como parte de la promoción de su disco "Negative Spaces", editado el año pasado y en el que mezcla diversos estilos, desde synth-pop hasta metalcore.

En tanto, Tenemos Explosivos (Santiago, 2009) es un quinteto etiquetado como post-hardcore, con cuatro discos a su haber, siendo "Cortacalles" -de 2022- su última y más alabada placa.

