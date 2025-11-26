Los Jaivas tocará "Alturas de Macchu Picchu" completo en el Estadio Nacional

El 7 de diciembre se concretará el show más grande de Los Jaivas, en el Estadio Nacional, y la banda anunció que su concierto incluirá la interpretación completa del emblemático disco "Alturas de Macchu Picchu", editado en 1981, y que está presente en el imaginario colectivo gracias al especial de televisión que se grabó ese mismo año en las ruinas incaicas.

El grupo, hoy liderado por Claudio Parra, Mario Mutis y Juanita Parra, también sumará a su lista de canciones un recorrido por lo más emblemático de su catálogo, que parte con "El volantín" (1971), y hasta "Arrebol" (2001), su última producción de temas originales.

El show en el coliseo ñuñoíno contenmpla el uso de pantallas de alta capacidad, para garantizar que todo el público vea a los artistas, así como la presencia de "una mezcla de disciplinas artísticas -performance, poesía, elementos rituales y lenguajes visuales contemporáneos- que potenciarán el carácter simbólico de la obra".

"Los Jaivas Siempre" tiene entradas a la venta a través de Ticketmaster, con valores desde 23.000 pesos, además de descuentos a través de auspiciadores.