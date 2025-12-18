Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.8°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Michelle Bachelet

La candidatura de Bachelet a la ONU depende de Kast, explica Heraldo Muñoz

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El excanciller dijo a Cooperativa que, para el éxito de la postulación, es indispensable "un compromiso activo" del próximo Gobierno, que asumirá en marzo.

Implicará "hacer una campaña internacional" en distintos continentes a nivel diplomático, de medios de comunicación y de sociedad civil, advirtió.

El extimonel PPD -hoy militante PS- espera que, "habiendo pasado el fragor electoral", el Presidente electo actúe con una mirada de Estado.

"Se trata de apoyar a una compatriota" que podría encabezar "la organización más significativa a nivel global", y especialmente relevante "para un país como Chile, que no tiene capacidad de coacción".

La candidatura de Bachelet a la ONU depende de Kast, explica Heraldo Muñoz
 ATON (archivo)

Muñoz advirtió que incluso "podría ser contraproducente para el nuevo Gobierno retirar la candidatura" de la ex Mandataria, pues se trata de una figura con "mucho prestigio, experiencia y respeto" entre líderes mundiales.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El excanciller Heraldo Muñoz (PS) aseguró este jueves en Cooperativa que el nuevo gobierno de José Antonio Kast definirá el futuro de Michelle Bachelet como candidata a secretaria general de las Naciones Unidas, dado que su apoyo es "fundamental" para llevar adelante un proceso que, en su opinión, es de alta relevancia en la política exterior chilena y exige una decisión de Estado más allá de las diferencias políticas internas.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, la exautoridad afirmó que el apoyo gubernamental se traduce en un "compromiso activo", que incluye "hacer las gestiones para que eso ocurra con una campaña internacional".

Más información en instantes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada