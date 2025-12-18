La candidatura de Bachelet a la ONU depende de Kast, explica Heraldo Muñoz

El excanciller dijo a Cooperativa que, para el éxito de la postulación, es indispensable "un compromiso activo" del próximo Gobierno, que asumirá en marzo.

Implicará "hacer una campaña internacional" en distintos continentes a nivel diplomático, de medios de comunicación y de sociedad civil, advirtió.

El extimonel PPD -hoy militante PS- espera que, "habiendo pasado el fragor electoral", el Presidente electo actúe con una mirada de Estado.

"Se trata de apoyar a una compatriota" que podría encabezar "la organización más significativa a nivel global", y especialmente relevante "para un país como Chile, que no tiene capacidad de coacción".