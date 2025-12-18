La candidatura de Bachelet a la ONU depende de Kast, explica Heraldo Muñoz
El excanciller dijo a Cooperativa que, para el éxito de la postulación, es indispensable "un compromiso activo" del próximo Gobierno, que asumirá en marzo.
Implicará "hacer una campaña internacional" en distintos continentes a nivel diplomático, de medios de comunicación y de sociedad civil, advirtió.
El extimonel PPD -hoy militante PS- espera que, "habiendo pasado el fragor electoral", el Presidente electo actúe con una mirada de Estado.
"Se trata de apoyar a una compatriota" que podría encabezar "la organización más significativa a nivel global", y especialmente relevante "para un país como Chile, que no tiene capacidad de coacción".
Muñoz advirtió que incluso "podría ser contraproducente para el nuevo Gobierno retirar la candidatura" de la ex Mandataria, pues se trata de una figura con "mucho prestigio, experiencia y respeto" entre líderes mundiales.