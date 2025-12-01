Macha y El Bloque Depresivo tendrá fecha doble en Valparaíso

Macha y El Bloque Depresivo, el grupo de boleros y música "cebolla" que lidera Aldo "Macha" Asenjo, anunció dos shows en Valparaíso, días antes de su gran debut en el Estadio Nacional.

Los conciertos tendrán como escenario el Teatro Municipal del puerto y se realizarán el 17 y 18 de diciembre; a dos días de su presentación en el coliseo ñuoñíno, que tiene entradas agotadas.

En Valparaíso, las entradas tienen valores desde 11.500 pesos y están a la venta a través del sistema Ticketpro.