Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Marilia Andrés, ex Ella Baila Sola, agenda seis shows en Chile

Autor: Cooperativa.cl
El 2025 será el año del regreso a Chile de Ella Baila Sola, aunque en dos formatos, porque además de las fechas que el dúo ya tiene programadas en el país, ahora se anunció que Marilia Andrés, una de sus exvoces, también se presentará en varias ciudades.

La artista fue parte de Ella Baila Sola entre 1996 y 2001, cuando el grupo hispano se separó, para años más tarde reaparecer con nueva alineación.

Los shows serán:

  • 3 de octubre - Marina del Sol Talcahuano - Entradas
  • 4 de octubre - Dreams Puerto Varas - Entradas
  • 5 de octubre - Aula Magna UFRO Temuco - Entradas
  • 8 de octubre - Teatro Lucho Gatica Rancagua - Entradas
  • 10 de octubre - Centro Cultural Buin - Entradas
  • 12 de octubre - Metropolitan Santiago - Entradas

Imagen foto_00000001

