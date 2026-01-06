"Cállate, vieja ridícula": Gaspar Rivas protagonizó tenso cruce con Kaiser y Naveillán

El vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Gaspar Rivas, protagonizó un tenso cruce esta tarde con los parlamentarios del Partido Nacional Liberatario, Johannes Kaiser y Gloria Naveillán, mientras discutían un proyecto de resolución.

La propuesta en cuestión, presentada por Rivas, pedía que el Presidente Gabriel Boric decrete el monopolio de la exportación de cobre y sus subproductos a través de Codelco.

Lo anterior fue fuertemente criticado por el excandidato presidencial, Johannes Kaiser "¿A quién se le ocurre hacer pasar por la industria estatal Codelco toda la exportación de cobre y de sus subproductos en nuestra nación?", dijo el libertario.

A esto, Gaspar Rivas respondió: "Bueno, efectivamente el objetivo del proyecto del que soy autor es asfixiar a la industria minera privada. Si tiene algún problema, censure", mientras levantaba la voz y repetía: "Censure, censura alemán, censura".

Posteriormente, cuando Rivas abrió la votación del proyecto y miraba a los parlamentarios, con el micrófono abierto le gritó a Naveillán: "Cállate, vieja ridícula". Tensando más la situación en el pleno de la Cámara.

Ante esto, la diputada libertaria solicitó que sea enviado a la Comisión de Ética: "Como yo fui la persona afectada por el comportamiento del diputado Rivas, espero que todas las mujeres presentes en esta sala me apoyen en solicitar que sea pasado al Comité de Ética. Simplemente porque estábamos en contra de un proyecto de resolución presentado por él".