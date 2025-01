Meshell Ndegeocello vuelve a Chile con el show "NO MORE WATER"

La cantante estadounidense Meshell Ndegeocello, destacada figura del movimiento neo-soul, anunció su regreso a Chile, con un especial show, creado en homenaje a James Baldwin, escritor, activista por los derechos afroamericanos e ícono del icónico barrio de Harlem, en Nueva York.

"NO MORE WATER: The Gospel of James Baldwin" se presentará en Santiago el 18 de mayo, en el Club Chocolate, en un evento para mayores de 18 años y que tiene entradas a la venta a través de Puntoticket.