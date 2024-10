Niall Horan y su reencuentro con Chile: una velada de música y amor

A seis años de su última visita, Niall Horan llegó a Chile para presentarse en el Movistar Arena con su gira "The Show".

A eso de las 21:00 horas de este viernes, el irlandés subió al escenario, ubicado en la mitad del recinto del Parque O'Higgins, saludando al público con "Nice to Meet You".

Tras interpretar "Small Talk", "On a Night Like Tonight", el exintegrante de One Direction se dirigió a su público para hacerles prometer que cantarían lo más fuerte posible.

Luego de un emotivo set, que incluyó "Save My Life" y el éxito de su banda madre "Night Changes", el cantautor destacó que, a pesar de no hablar el mismo idioma que los presentes, "es increíble cómo todas estas personas pueden conectarse a través de la música".

Un especial regalo para Chile

Si bien el artista hizo un repaso por sus álbumes "Flicker" (2017) y "Heartbreak Weather" (2020), terminó sorprendiendo a sus "lovers" -nombre que recibe su fanaticada- al cantar, por primera vez en el tour, todos los temas de "The Show", su tercer LP.

En aproximadamente una hora y cuarenta minutos, el músico emocionó hasta las lágrimas al público con títulos como "Science" y "This Town"; demostró que el romance sigue vivo con "Heaven", "Must Be Love" y "Still"; e hizo bailar con "Meltdown" y "Heartbreak Weather".

Prometiendo no tardar nuevamente seis años en volver a suelo nacional, retraso que tuvo a la pandemia de por medio, el oriundo de Mullingar cerró la velada con "Slow Hands", demostrando que, pese al tiempo, la complicidad y conexión con su leal fanaticada local prevalece y prevalecerá intacta.