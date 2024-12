Nile Rodgers y Chic anuncian su debut en Chile: Fecha y recinto confirmados

El mítico músico y productor Nile Rodgers anunció su primer concierto en Chile junto a Chic, el grupo que lideró con éxito entre los '70 y los '80.

El estadounidense de 72 años vendrá al país con una notable carrera artística que no sólo incluye éxitos como "Le Freak" o "I Want Your Love", si no que también contempla sus colaboraciones con David Bowie, Diana Ross, Daft Punk, Madonna y Avicii, entre muchos otros.

¿Cuándo y dónde es?

El primer concierto de Nile Rodgers & Chic en Chile está fijado para el próximo 18 de mayo de 2025 en Arena Monticello.

Entradas

Las entradas para el show de Nile Rodgers comenzarán a venderse este viernes 6 de diciembre a las 10:10 horas en Puntoticket.