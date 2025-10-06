Paolo Meneguzzi lanza gira por Chile con 17 fechas

El cantante suizo-italiano Paolo Meneguzzi tenía agendada una presentación en Chile para el día 24 de octubre, en el escenario del Arena Monticello, pero ahora ese show es solamente el primero de una extensa gira por el país.

En total, el intérprete de canción "Aria Ario" -con la que ganó en 1996 el Festival de Viña del Mar- ofrecerá 17 conciertos en Chile, y curiosamente ninguno en Santiago.

Los fechas agendados de la gira "Por Amor Tour":

Octubre

Viernes 24 - Arena Monticello

Sábado 25 - Casino de Colchagua

Domingo 26 - Casino de Talca

Jueves 30 - Black Boss Club Temuco

Viernes 31 - MDS Chillán

Noviembre

Domingo 2 - Marina del Sol Talcahuano

Lunes 3 - Casa Vieja Villarrica

Miércoles 5 - Casino Marina Club Osorno

Jueves 6 - Dreams Puerto Varas

Viernes 7 - Mística Copiapó

Sábado 8 - Fortunatos Ovalle

Domingo 9 - Trotamundos Valparaíso

Miércoles 12 - Hotel Antofagasta

Jueves 13 - Dreams Iquique

Viernes 14 - Hotel del Valle de Azapa Arica

Sábado 15 - Tierra Viva Olmué

Miércoles 19 - Calama (lugar por confirmar)

Las entradas, a la venta en diferentes ticketeras, según la ciudad, tienen valores desde los 15.990 pesos.