Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Paolo Meneguzzi lanza gira por Chile con 17 fechas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Curiosamente, ninguno de los shows será en Santiago.

Paolo Meneguzzi lanza gira por Chile con 17 fechas
El cantante suizo-italiano Paolo Meneguzzi tenía agendada una presentación en Chile para el día 24 de octubre, en el escenario del Arena Monticello, pero ahora ese show es solamente el primero de una extensa gira por el país.

En total, el intérprete de canción "Aria Ario" -con la que ganó en 1996 el Festival de Viña del Mar- ofrecerá 17 conciertos en Chile, y curiosamente ninguno en Santiago.

Los fechas agendados de la gira "Por Amor Tour":

Octubre

  • Viernes 24 - Arena Monticello
  • Sábado 25 - Casino de Colchagua
  • Domingo 26 - Casino de Talca
  • Jueves 30 - Black Boss Club Temuco
  • Viernes 31 - MDS Chillán

Noviembre

  • Domingo 2 - Marina del Sol Talcahuano
  • Lunes 3 - Casa Vieja Villarrica
  • Miércoles 5 - Casino Marina Club Osorno
  • Jueves 6 - Dreams Puerto Varas
  • Viernes 7 - Mística Copiapó
  • Sábado 8 - Fortunatos Ovalle
  • Domingo 9 - Trotamundos Valparaíso
  • Miércoles 12 - Hotel Antofagasta
  • Jueves 13 - Dreams Iquique
  • Viernes 14 - Hotel del Valle de Azapa Arica
  • Sábado 15 - Tierra Viva Olmué
  • Miércoles 19 - Calama (lugar por confirmar)

Las entradas, a la venta en diferentes ticketeras, según la ciudad, tienen valores desde los 15.990 pesos.

