Pimpinela regresa a Chile con show que mezcla música, actuación y humor

El dúo Pimpinela, uno de los nombres más habituales de la cartelera musical en Chile, anunció su regreso al país en 2026 con un especial show.

Bajo el nombre "Noticias del amor", los hermanos Galán vendrán con un espectáculo que promete mezclar "música, actuación, humor y reflexión sobre las relaciones humanas en la era digital".

"Con una puesta en escena innovadora, los hermanos se ponen en la piel de dos presentadores de noticias que, en tono de comedia, recrean las eternas discusiones de pareja a través del tiempo", aseguraron en un comunicado Lucía y Joaquín Galán.

Este innovador concierto de Pimpinela se realizará el 17 de mayo de 2026 en el Movistar Arena. Las entradas están disponibles en Puntoticket.