Pixies suma nuevo show en Chile: Será en emblemático teatro en Frutillar
El grupo visitará el país en marzo de 2027.
El grupo visitará el país en marzo de 2027.
El grupo Pixies anunció una nueva fecha y sumó un nuevo concierto a su paso por Chile en marzo de 2027.
Originalmente los autores de "Where is my mind?" habían confirmado una presentación en el Santander Arena para el próximo 29 de marzo.
Ahora sumaron una actuación en el icónico Teatro del Lago en la ciudad de Frutillar (Región de Los Lagos) para el 25 de marzo.
Además de hacer un repaso por su influyente carrera, Pixies vendrá a promocionar su más reciente disco "The Night the Zombies Came".
Las entradas para el show de Pixies en Frutillar comenzará el próximo lunes 19 de octubre. Los boletos para este concierto y el de Santiago se venden a través de sistema Puntoticket.