Pixies confirmó su regreso a Chile con su primer Movistar Arena

Ícono del rock alternativo, el grupo Pixies confirmó su regreso a Chile al anunciar su primer Movistar Arena, en el emblemático escenario capitalino que próximamente se llamará Santander Arena.

La agrupación de Boston tendrá su debut en el recinto santiaguino el próximo 29 de marzo de 2027, reencontrándose con el público chileno tras la celebración de sus cuatro décadas de trayectoria.

Los intérpretes de "Where Is My Mind?" y "Here Comes Your Man", arquitectos indiscutibles del rock alternativo, se han mantenido con una actividad constante desde su retorno a los escenarios en 2004, sumando en 2024 a Emma Richardson, exintegrante de Band of Skulls, como bajista tras la salida de la argentina-estadounidense Paz Lenchantin luego de 10 años.

Junto a la particular propuesta vocal y lírica de Black Francis, la actual formación también incluye a los miembros originales David Lovering en la batería y a Joey Santiago en la guitarra y teclados.

Entradas

Desde la productora Fauna detallaron que la venta de entradas será mediante el sistema Puntoticket, comenzando este lunes 31 de agosto, a las 10:00 horas, con una preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador.

Mientras que la venta general iniciará el martes 1 de septiembre, a las 10:00 horas.