Quiebre entre IND y DG Medios deja a Chile sin la gira de U2

La banda irlandesa U2 incluyó a Chile en todas sus anteriores giras sudamericanas, pero esta histórica relación quedará interrumpida en su próximo tour mundial -conmemorativo de los 50 años del grupo-, porque Santiago quedó excluido del tramo latinoamericano para 2027.

De acuerdo al periodista y crítico de música Claudio Vergara, la ausencia de Chile en la lista de conciertos es fruto del duro quiebre entre la productora DG Medios y la administración del Estadio Nacional, relación que quedó tensionada y dañada tras la confirmación de los shows de BTS que se desarrollan precisamente esta semana en el recinto de Ñuñoa.

"El estadio hoy se está priorizando para temas que tienen que ver con el fútbol y con el deporte", dijo Vergara en Lo que Queda del Día de Cooperativa.

Según el especializado reportero, para Chile probablemente tenían que "hacerse algunos ajustes (en las fechas), en lo cual no se llegó a buen puerto".

En Brasil, U2 estará los días 10 y 12 de marzo, y en Argentina 23 y 25 del mismo mes.

Además, se suma otro factor -relata Vergara-, y es que irlandeses están en "una etapa de su carrera más adultos, donde priorizan solamente algunos mercados y algunos países".