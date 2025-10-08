Richard Ashcroft será el telonero del show de Oasis en Chile

La productora DG Medios confirmó que el cantante Richard Ashcroft será el encargado de abrir el único show que dará Oasis en Chile.

El ex líder de The Verve teloneó los conciertos de reunión de los hermanos Gallagher en el Reino Unido y en Irlanda, además de dos fechas recientes en el Estadio Wembley.

Ahora la voz de "Bitter Sweet Symphony" fue confirmado para inaugurar las presentaciones de Oasis en Latinoamérica, incluyendo la que harán el 19 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago.