Rod Stewart vuelve a Chile en 2025: Fecha, recinto y venta de entradas

Finalmente el cantante Rod Stewart confirmó que volverá a Chile para ofrecer un concierto a fines de este año.

Este martes el músico se adelantó a la información oficial y confirmó ser el primer número musical agendado en el Claro Arena, el nuevo estadio del club Universidad Católica.

La productora Lotus reafirmó esta información, dejando fijado el concierto de Stewart para el próximo 19 de octubre.

El show del ex Faces se producirá en el marco de su gira de despedida de los escenarios bautizada como "One last time".

Entradas

La productora a cargo del show de Rod Stewart en Chile informó que la preventa de entradas comenzará a las 10:00 horas de este miércoles 5 de febrero, mientras que la venta general partirá a a la misma hora el 6 de febrero. Ambos procesos por Puntoticket.