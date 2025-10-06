Santaferia y Chico Trujillo cerrarán 2025 en la Quinta Vergara

Bajo el nombre de "Ritual de Fin de Año" se lanzó un show en Viña del Mar que cerrará 2025 con Santaferia y Chico Trujillo sobre uno de los escenarios más relevantes del país.

El concierto se realizará el 27 de diciembre, como invitación a visitar la Ciudad Jardín y pasar un sábado bailando en la Quinta Vergara.

Las entradas, a la venta en Passline, tienen valores entre 16.100 y 74.750 pesos, según la ubicación en el anfiteatro.