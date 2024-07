Show de David Cross cambia de fecha y suma a baterista de King Crimson

El violinista y tecladista David Cross reagendó su show en Chile, programado originalmente para el 21 de agosto, y ahora la presentación se realizará el 2 de diciembre en el mismo escenario: Teatro Nescafé.

El cambio se debe a una modificación en la agenda del músico, pero permitirá sumar a Jeremy Stacey, actual baterista King Crimson.

En Chile, Cross -junto a Lark's Tongues Band- presenta un setlist que recorre los discos de Crimson en que participó, durante los años '70: "Lark's Tongue In Aspic", "Starless and the Bible Black" y "Red".

Además, y previo al concierto, se realizará un conversatorio en que participará Cross y Leonardo Pavcovic, promotor y manager históricamente ligado al rock progresivo, pues ha representado a artistas como Stick Men, Soft Machine, Tony Levin y Markus Reuter.

La producción detalló que queda un centenar de entradas, a la venta a través de Ticketmaster.