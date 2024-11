Simple Minds en Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Simple Minds, banda emblemática de los años 80, regresará a Chile a tres décadas de su última visita.

Los oriundos de Glasglow llegarán el 29 de abril de 2025 para presentarse en el Movistar Arena, repasando éxitos como "Don't You (Forget About Me)", "Alive and Kicking", "Belfast Child", "New Gold Dream" y "Mandela Day".

Venta de entradas

Las entradas para el show de Simple Minds estarán disponibles a partir de este jueves 7 de noviembre a las 11:00 horas con un 20% de descuento en preventa hasta agotar stock del 30% de la capacidad total de entradas disponibles a la venta, a través del sistema PuntoTicket.

Valores:

Tribuna $29.000.- / Valor Preventa $23.200.-



Platea Alta $49.000.- / Valor Preventa $39.200.-



Platea Baja $89.000.- / Valor Preventa $71.200.-



Platea Baja Preferencial $129.000.- / Valor Preventa $103.200.-



Golden $49.000.- / Valor Preventa $39.200.-



Platinum $79.000.- / Valor Preventa $63.200.-



Diamante $99.000.- / Valor Preventa $79.200.-



Primeras Filas Vip Experience $169.000.- / Valor Preventa $135.200.