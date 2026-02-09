Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.6°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Sin Bandera vuelve a Chile con dos shows: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El dúo vendrá a presentar su nuevo álbum “Escenas”.

Sin Bandera vuelve a Chile con dos shows: Fecha, recinto y entradas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El grupo Sin Bandera anunció su retorno a Chile con dos conciertos en los que presentará su nuevo disco de estudio.

Se trata de "Escenas", un nuevo álbum estrenado recientemente que marca su primera producción desde 2022.

En esta ocasión el dúo ofrecerá dos presentaciones: la primera está agendada para el 7 de mayo en el Movistar Arena, mientras que su segundo encuentro con el público chileno se producirá el 8 de mayo en Gran Arena Monticello.

Las entradas para el show de Movistar Arena se venderán en Puntoticket, mientras que para el de Gran Arena Monticello se podrán comprar en Ticketmaster. Ambos procesos iniciarán este 12 de febrero.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada