Sin Bandera vuelve a Chile con dos shows: Fecha, recinto y entradas

El grupo Sin Bandera anunció su retorno a Chile con dos conciertos en los que presentará su nuevo disco de estudio.

Se trata de "Escenas", un nuevo álbum estrenado recientemente que marca su primera producción desde 2022.

En esta ocasión el dúo ofrecerá dos presentaciones: la primera está agendada para el 7 de mayo en el Movistar Arena, mientras que su segundo encuentro con el público chileno se producirá el 8 de mayo en Gran Arena Monticello.

Las entradas para el show de Movistar Arena se venderán en Puntoticket, mientras que para el de Gran Arena Monticello se podrán comprar en Ticketmaster. Ambos procesos iniciarán este 12 de febrero.