System of a Down en Santiago: horarios, accesos y restricciones claves

Después de casi 10 años de ausencia, System of a Down regresa a Chile como parte de su gira "Wake Up South America Stadium Tour". El concierto tendrá lugar este miércoles 30 de abril en el Parque Estadio Nacional, con una jornada cargada de música que incluye a Sinergia y Ego Kill Talent como teloneros.

La producción del evento ha dispuesto una serie de medidas logísticas y de seguridad para asegurar una experiencia fluida para los miles de asistentes.

Horarios del show

Apertura de puertas: 16:00 horas

Sinergia : 18:30

: 18:30 Ego Kill Talent : 19:30

: 19:30 System Of A Down: 21:00

Accesos

Ticket: se debe descargar y nominar el E-Ticket en Puntoticket (una sola re-nominación permitida)

Av. Grecia: Cancha General

Av. Pedro de Valdivia: Plateas A, B, C y Accesibilidad Universal

Av. Marathon: Cancha Frontal B

Calles cerradas desde las 14:00

La Municipalidad de Ñuñoa y Carabineros han coordinado cierres de calles y cortes de tránsito desde las 14:00 hasta las 00:00, afectando sectores clave como Avenida Grecia, Marathon y Pedro de Valdivia.

Av. Marathon (calzada oriente, entre Grecia y Guillermo Mann)

Av. Grecia (calzada sur, entre Marathon y Pedro de Valdivia)

Guillermo Mann (calzada norte)

Calles cerradas desde las 16:00

Eduardo Donoso, Pedro Aguirre Cerda, Carmen Covarrubias, Campo de Deporte

Presidente Madero, Villoslava, Canónigo Madariaga, Eduardo Amasa y Monseñor Eyzaguirre

Pedro de Valdivia: cierre total entre 18:30 y 00:00

cierre total entre 18:30 y 00:00 Estacionamiento: No disponible

No disponible Bicicleteros gratuitos: Acceso Pedro de Valdivia

Operación de Metro

En cuanto al transporte, el Metro de Santiago extenderá su funcionamiento hasta las 00:30 horas. Se habilitarán tramos clave de las líneas 3 y 6, con estaciones específicas de ingreso y salida.

Línea 3: Plaza Egaña ↔ Plaza Quilicura

Línea 6: Cerrillos ↔ Los Leones

Ingreso: Estación Estadio Nacional

Estación Estadio Nacional Salida recomendada: Plaza Egaña, Irarrázaval, U. Chile, Hospitales, Conchalí, Plaza Quilicura

Plaza Egaña, Irarrázaval, U. Chile, Hospitales, Conchalí, Plaza Quilicura Combinación: Ñuñoa (L3 ↔ L6)

Buses Red Movilidad

506y (hacia Maipú)

516y (hacia Alameda, terminales y Pudahuel)

210 desde estación Ñuble hacia Puente Alto

Elementos prohibidos

Por motivos de seguridad, la organización recuerda que está prohibido ingresar con ciertos objetos.