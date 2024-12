System of a Down vuelve a Chile en 2025: Fecha, recinto y venta de entradas

El grupo System of a Down confirmó que volverá a Chile en 2025 para ofrecer su primer show en el país en una década.

Desde hace unos días el cuarteto estadounidense venía entregando pistas sobre su regreso a Sudamérica con una gira titulada "Wake Up!", cuyos detalles ya fueron confirmados.

El periplo de los autores de "Toxicity" iniciará el 24 de abril en Bogotá y culminará el 10 de mayo con un show en Sao Paulo.

System of a Down debutó en Chile con un show en el Estadio Bicentenario de La Florida en 2011. Posteriormente retornaron en 2015 para encabezar el desaparecido Santiago Gets Louder.

Fecha y recinto

En el caso de Chile el concierto de System of a Down quedó fijado para el próximo 30 de abril en el Parque Estadio Nacional.

Entradas

Las entradas saldrán a la venta por Livetickets.cl el 17 de diciembre a las 10:00 en su formato preventa. En tanto el jueves 19 a las 12:00 comenzará la venta general.