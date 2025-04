The Aristocrats regresa a Chile tras casi una década

El trío instrumental rock-fusión The Aristocrats volverá a Sudamérica tras casi una década y Santiago tendrá una fecha, el 15 de agosto en el Club Chocolate.

Guthrie Govan, Bryan Beller y Marco Minnemann estuvieron en Chile en noviembre de 2016 y desde esa fecha han editado dos discos de estudio -"You know what?" (2019) y "Duck" (2024)- además del en vivo "FREEZE! Live in Europe" (2020).

La entrada general tiene un valor de 42.550 pesos, a través de Puntoticket, en un show para mayores de 18 años.