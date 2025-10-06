Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

"The Best of Genesis": Steve Hackett & Genetics anuncian show en Santiago

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El guitarrista grabó seis discos con Genesis y ahora estará acompañado por el tributo argentino.
El guitarrista británico Steve Hackett, quien fuera parte de Genesis en la década de 1970, se presentará en Chile con un show que recuerda lo mejor de la icónica banda de rock progresivo.

El músico, que grabó discos siete discos con el grupo -como "Nursery Cryme", "Foxtrot" o "A Trick of the Tail"- llegará a Santiago acompañado por la banda argentina Genetics, reconocida como uno de los mejores tributos que recuerda a los originarios de Godalming.

El show se realizará el 27 de marzo en el Teatro Caupolicán, y tiene entradas a la venta a través de Ticketmaster.

