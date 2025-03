Tool deslumbró a su público en el Movistar Arena con una clase musical

Este martes el grupo Tool concretó su segundo y último show en Chile con un deslumbrante concierto en el Movistar Arena.

En casi dos horas de duración la banda estadounidense hizo un recorrido por toda su discografía, desde su álbum debut "Undertow" hasta su último LP "Fear Inocolum".

A diferencia de su presentación en Lollapalooza el pasado domingo, esta presentación tuvo como protagonista el conjunto de luces y láser que acompañan a la música de la banda, aunque los miembros del grupo tampoco se dejaron ver a través de las pantallas -a excepción de la instrumental "Chocolate Chip Trip" que tuvo al baterista Danny Carey en primer plano-.

Durante el concierto -al que no asistió el Presidente Gabriel Boric- el público respetó las restricciones impuestas por Tool para no hacer registros fotográficos y de video y no se registraron mayores inconvenientes en torno a esta dinámica.

Por otro lado el cuarteto realizó algunas modificaciones en su setlist de canciones respecto de su debut en Chile, incluyendo canciones como "The Pot", "Invincible" y "Flood".

Ahora Tool se prepara para actuar este 28 de marzo en Estéreo Picnic en Colombia y el 30 de marzo en Lollapalooza Brasil.

Setlist de Tool en Movistar Arena