Travis Scott hizo temblar el Estadio Bicentenario de La Florida

El rapero estadounidense Travis Scott se presentó este sábado 7 de septiembre en Chile con su gira "Circus Maximus", un show totalmente agotado que hizo temblar todo el Estadio Bicentenario de La Florida.

El encargado de abrir la jornada fue el chileno Pablo Chill-E, quien presentó un repertorio cargado del trap más duro de su carrera. "Singapur", "Shishi Walk", "Vibras" y "My Blood", fueron algunas de las canciones que hicieron vibrar al público.

Tras 25 minutos de retraso, "La Flame" apareció en escena con la introducción de su disco "Utopia" (2023), provocando la euforia inmediata de los presentes. El público se mantuvo en lo alto de la emoción durante todo el show e hizo masivos "mosh" y "wall of death", que provocaron la salida de más de alguno por sentirse mal o recibir un golpe.

Canciones como "FE!N" –que la tocó cuatro veces-, "Goosebumps", "Modern Jam" y "Sicko Mode" fueron parte del setlist. No obstante, tuvo sorpresas como la inclusión de temas como "Drugs You Should Try It" y "Mo City Flexologist", esta última la cantó luego de subir a cuatro fanáticos –"ragers", como se hacen llamar- al escenario.

Con más de una hora de espectáculo, y pese a que la distribución del escenario (360°) fuera incómoda y quedaran algunos espacios sin público, el rapero logró saldar la deuda que dejó tras su paso por la única edición del Festival Primavera Sound en Chile, cuando hizo un set corto y dejó a varios con gusto a poco.