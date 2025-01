Twenty One Pilots deslumbró en su primer estadio en Chile

La noche de este domingo 19, Twenty One Pilots se reencontró con Chile en el marco de su gira "The Clancy World Tour".

A casi dos años de su última visita, el dúo estadounidense debutó en el Estadio Bicentenario de La Florida, siendo esta su primera presentación fuera del festival Lollapalooza Chile - donde encabezaron sus versiones 2016, 2019 y 2023.

Alrededor de las 21:15, Tyler Joseph y Josh Dun aparecieron en escena con "Overcompensate", siguiendo con el clásico "Holding on to You", "Vignette" y "Car Radio", moviéndose con esta última a una sorpresiva ubicación en medio del recinto.

Un show cercano al público

Con un emotivo vídeo de los fanáticos, el grupo interpretó "The Judge", pasando por temas como "Tear In My Heart", "Backslide" y "Heathens" y posteriormente, los oriundos de Ohio se trasladaron a un segundo escenario en medio de la cancha con "Routines of The Night", donde repasaron sus tres primeros álbumes ("Twenty One Pilots", 2009; "Regional At Best", 2011; "Vessel", 2013) e incluso interpretaron "Ride" junto a Martín, un pequeño seguidor.

Además de la versatilidad de Joseph- quien además de cantar y rapear, pasaba rápidamente del bajo al piano, teclados, sintetizadores, ukelele y pandero-, Dun demostró una vez más sus increíbles habilidades en la percusión, llevando la batería al público en más de una ocasión, encantando con su sentido del humor y mostrando además sus dotes como cantante al corear tomar el micrófono un par de veces.

Tras más de dos horas de concierto con temas como "Jumpsuit", "Midwest Indigo" y su exitoso himno "Stressed Out", Twenty One Pilots cerró su cuarta visita- calificada por el mismo Tyler como "su favorita" hasta ahora- con el clásico "Trees", demostrando al público chileno que son más que una banda para festivales.