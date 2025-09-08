Yandel trae su show sinfónico al Movistar Arena: Fecha y venta de entradas
El reguetonero puertorriqueño presentará un espectáculo que combina sus mayores éxitos con arreglos orquestales.
Este lunes comenzó la venta de entradas para el show "Yandel Sinfónico", concierto en que el cantante puertorriqueño fusiona su reggaetón con arreglos orquestales, dándole otra vida a canciones como "Mírala Bien", "Encantadora", "Dembow" o "Dime".
El proyecto representa un giro en la trayectoria de Yandel, conocido tanto por su carrera solista como por su trabajo junto a Wisin en el legendario dúo Wisin & Yandel.
Las entradas están disponibles a través de Puntoticket y el show se realizará el 28 de octubre en el Movistar Arena.
