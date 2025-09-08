Yandel trae su show sinfónico al Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Este lunes comenzó la venta de entradas para el show "Yandel Sinfónico", concierto en que el cantante puertorriqueño fusiona su reggaetón con arreglos orquestales, dándole otra vida a canciones como "Mírala Bien", "Encantadora", "Dembow" o "Dime".

El proyecto representa un giro en la trayectoria de Yandel, conocido tanto por su carrera solista como por su trabajo junto a Wisin en el legendario dúo Wisin & Yandel.

Venta de entradas

Las entradas están disponibles a través de Puntoticket y el show se realizará el 28 de octubre en el Movistar Arena.