Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Young Cister presentará su nuevo disco con show en el Movistar Arena

Autor: Cooperativa.cl
El cantante urbano Young Cister volverá a presentarse en el Movistar Arena, esta vez el 22 de enero de 2026, para presentar su nuevo disco "La Ciudad Nunca Duerme", con un show "inmersivo y conceptual".

La productora Lotus detalló que "el espectáculo se desarrollará en formato 360°, con un montaje que ocupará 80% de la cancha, sumando un guion teatral que integrará bailarines, actores y fans".

Las entradas estarán a la venta a través de Puntoticket, desde el mediodía del 3 de noviembre para clientes del banco auspiciador y desde el mediodía del 5 de noviembre para público general.

