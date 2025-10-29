Young Cister presentará su nuevo disco con show en el Movistar Arena

El cantante urbano Young Cister volverá a presentarse en el Movistar Arena, esta vez el 22 de enero de 2026, para presentar su nuevo disco "La Ciudad Nunca Duerme", con un show "inmersivo y conceptual".

La productora Lotus detalló que "el espectáculo se desarrollará en formato 360°, con un montaje que ocupará 80% de la cancha, sumando un guion teatral que integrará bailarines, actores y fans".

Las entradas estarán a la venta a través de Puntoticket, desde el mediodía del 3 de noviembre para clientes del banco auspiciador y desde el mediodía del 5 de noviembre para público general.