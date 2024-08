Taylor Swift muestra el detrás de escena de su gira en "I Can Do It With a Broken Heart"

La cantante Taylor Swift sorprendió a sus seguidores con el estreno del vídeo musical de "I Can Do It With a Broken Heart".

En el clip, se puede ver a la catorce veces ganadora del Grammy durante los ensayos de su exitoso "The Eras Tour", que acaba de tener un exitoso paso por Europa.

Asimismo, la artista muestra el detrás de escena de sus shows, donde repasa sus once álbumes de estudio en un espectáculo de tres horas de duración.

La canción, donde relata cómo sobrelleva un silencioso quiebre sentimental mientras está de gira, es el segundo single de su LP "The Tortured Poets Department", lanzado el pasado 19 de abril.