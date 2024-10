Una fallida audición, efímero éxito y adicciones: así fue la vida de Liam Payne

Un fallido paso por la televisión, un rápido ascenso a la fama, problemas de salud, excesos y acusaciones de violencia fueron algunos de hitos y polémicas que marcaron la vida del cantante Liam Payne, fallecido a los 31 años.

Fue la tarde de este miércoles que medios argentinos reportaron que el británico, bajo los efectos de sustancias ilícitas, había caído del tercer piso de un edificio en el sector de Palermo en Buenos Aires, resultando con "lesiones gravísimas incompatibles con la vida".

Una fallida audición y el ascenso al estrellato

Nacido en Wolverhampton, Payne fue el menor de tres hermanos y, con solo 14 años, probó suerte en "The X Factor" donde, pese a impresionar a los jueces, fue eliminado del programa justo antes de avanzar a las presentaciones en vivo.

Dos años más tarde, por recomendación de Simon Cowell, el joven volvió a intentarlo, obteniendo una gran ovación y siendo puesto más tarde, por decisión de la jueza invitada Nicole Scherzinger, en un grupo junto a Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Harry Styles.

Si bien One Direction obtuvo el tercer lugar en la competencia, la popularidad de la banda los llevó a firmar un contrato con la discográfica Syco Music, cambiando la vida de los cinco adolescentes para siempre.

La vida después de One Direction

Tras cinco años de éxitos, los conflictos internos dentro del quinteto llevaron a Malik a dejar la boyband, siendo aquel 25 de marzo del 2015 el inicio del fin para el grupo, que decidió tomarse un descanso indefinido a finales del mismo año.

El 2017, poco después de anunciar el nacimiento de su hijo Bear Grey Payne- fruto de su relación con la también cantante Cheryl Tweedy- Liam dio el primer paso en su carrera de solista con el lanzamiento de "Strip That Down".

Sin embargo, los problemas con el alcohol que acarreaba desde su paso por la banda, atribuidos al encierro en el que estaban obligados a permanecer debido a su alto nivel de fama, lo hicieron entrar y salir de rehabilitación en reiteradas ocasiones, poniendo en pausa lo que parecía un prometedor futuro en la música.

"Yo solo pensaba: 'Voy a beber yo solo' y eso se mantuvo conmigo durante muchos años de mi vida", confesó, admitiendo también en el programa "Ant Middleton" que la soledad y problemas de salud mental lo había llevado a contemplar el suicidio en más de una ocasión: "Hay veces en las que ese nivel de soledad te hace preguntarte: '¿Terminará esto algún día?'. Eso casi me mató un par de veces".

Los tormentosos últimos días

En junio del 2023, el autor de "LP1" (2019) había anunciado una gira por Latinoamérica que lo traería de regreso a la región luego de su debut con su banda madre, aunque solo un mes después debió suspender el tour debido a una infección renal, que lo llevó a ser hospitalizado en Italia.

En tanto, los últimos días de su vida estuvieron marcados por las acusaciones de su expareja Maya Henry, que reveló en su novela "Looking Forward" haber sufrido diversos episodios de violencia y abusos en la relación.

"Si me vas a demandar por privacidad sobre algo que en realidad es verdad, no voy a permitir que me impidas usar mi voz... Hay tantas cosas que haces que no son correctas, como no tener respeto por la vida privada", dijo recientemente la modelo en el podcast "The Internet Is Dead".

En dicho programa además, la joven detalló que Payne la obligó a realizarse un aborto en casa sin ningún tipo de ayuda cuando solo tenía 19 años, declaraciones que lo tenían "extremadamente abrumado por todos los problemas legales" que podría conllevar.