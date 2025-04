Usuarios reportan caída de Spotify a nivel mundial

Durante la jornada de este miércoles, usuarios de Spotify han reportado problemas para reproducir contenido desde la plataforma.

A través de redes sociales, varios suscriptores han informado que no han podido ingresar a sus perfiles ni acceder a sus bibliotecas de música, tanto mediante la app como desde la página web.

De acuerdo al portal Downdetector, que permite informar en tiempo real sobre fallos en servicios digitales, el servicio de streaming ha presentado fallos desde alrededor de las 8:30 AM (hora local) con más de 3 mil reportes.

En tanto, la compañía informó en sus redes que ya ha detectado el problema y se encuentra trabajando en una solución.

"¡Estamos al tanto de algunos problemas en este momento y los estamos investigando!", publicaron en X.

