Fiestas Patrias 2025: cartelera de fondas

Con los festivos del 18 y 19 de septiembre en días jueves y viernes, las Fiestas Patrias 2025 se configuran como un gran fin de semana largo para celebrar a la patria, en -sin duda- el más chileno de los jolgorios.

Así, a lo largo del país se instalan fondas y ramadas, desde las más tradicionales, enfocadas sólo en la comida y tragos típicos; así como las que convierten los días patrios en verdaderos conciertos.

Acá te presentamos una lista de las fondas más relevantes.

Fonda Ñuñoa El Corazón de Niña

17 al 21 de septiembre, Parque Estadio Nacional: Tomo Como Rey, Juana Fe, Huambaly, Américo y más - Entradas

Fonda Doña Florinda

18 a 21 de septiembre, Walker Martínez 2295, La Florida: Chico Trujillo, Ráfaga, Américo, Amar Azul, Los Vásquez y más - Entradas

Fonda Fábrica

18 de septiembre, Arena Recoleta: Swing de Mono, Santiago Rebelde, Santo Barrio y más - Entradas

Fonda Nómade

17 a 20 de septiembre, Matucana 100: Camiseta 22, Metalengua, Dúo Pajarito y más - Entradas

Fiesta de la Chilenidad Melipilla