Los Tres, Myriam Hernández y más: Maipú celebra con conciertos gratuitos

La municipalidad de Maipú dará inicio a las celebraciones de septiembre con dos jornadas de música en vivo en el Templo Votivo, totalmente gratuitas.

El viernes 12 de septiembre será el turno de La Combo Tortuga y la presentación estelar de Los Tres, mientras que el sábado 13 se presentará Myriam Hernández, seguida de Los Charros de Lumaco, encargados de cerrar con ritmo ranchero y cumbiero.

Además, cerca de 90 artistas locales rendirán homenaje a Gabriela Mistral con música y danza. La actividad contará con foodtrucks, espacios inclusivos, área infantil y un "Punto Violeta y Diverso" para acompañar y contener frente a situaciones de violencia o discriminación.

El evento se desarrollará el 12 y 13 de septiembre, entre 18:00 y 22:00 horas, con apertura de puertas a las 16:00.

Segunda patita dieciochera

Las celebraciones continuarán en la Plaza de Maipú entre el 17 y el 20 de septiembre. La programación parte el día 17 con la "Fonda Terremoto Mayor," actividad orientada a las personas mayores que incluirá juegos típicos, emprendimientos y la presentación de "Los Rumberos del 900".

Entre el 18 y el 20 de septiembre, la explanada será escenario de la Fiesta Costumbrista, que ofrecerá cueca, folclor y gastronomía chilena entre las 12:00 y 20:00 horas. La jornada inaugural contará con Daniel Muñoz y Los Marujos, mientras que el 19 se repetirá la presentación de Los Rumberos del 900.