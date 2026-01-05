Alejandro Linares Mendoza, periodista venezolano y analista internacional, entregó un completo reporte en El Diario de Cooperativa del ambiente en Caracas dos días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de agentes de Estados Unidos.

Consultado por los canales de información a los que la población debió recurrir en este marco, el profesional apuntó a los servicios de mensajería, las redes sociales y los medios internacionales, ya que en el país caribeño "lamentablemente, vivimos un momento de censura total".

